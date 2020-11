Mercato Juve, nuova idea per l’attacco: sfida a City e Barcellona!

Mercato Juve, un nuovo giovane nome per l’attacco bianconero

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – Si continua a lavorare per lo svecchiamento della rosa in casa Juventus. Nell’ultima sessione di mercato, la società bianconera ha puntato su diversi giocatori al di sotto dei 25 anni; in questo modo, si è cercato di restituire nuovo vigore alla squadra. Anche Andrea Pirlo ha scelto la “linea verde”, lanciando diversi prodotti del vivaio in questo inizio di stagione: su tutti, spiccano Gianluca Frabotta e Manolo Portanova, che hanno giocato titolari in alcune occasioni. Tuttavia, le operazioni di ringiovanimento sono appena iniziate e la dirigenza dovrà ancora lavorare molto, specialmente nelle trattative: le ultime sessioni di mercato, infatti, sono state molto fruttuose per la Juve.

La scorsa estate, la Vecchia Signora è riuscita a mettere a segno dei colpi importanti e ad assicurarsi alcuni giovani molto interessanti. Questi giocatori sono Weston McKennie, Dejan Kulusevski e Federico Chiesa, su cui la dirigenza bianconera ha scelto di investire molto. I lavori per portare a Torino altri giovani talenti, però, sono tutt’altro che concluse: infatti, nelle ultime ore il ds bianconero Fabio Paratici ha aggiornato il suo taccuino con una nuova lista di calciatori. Tra questi, spunta fuori anche il nome di un giovane attaccante molto interessante.

Si tratta di Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore della Juventus Lilian, alla sua seconda stagione con il Borussia Mönchengladbach. Secondo quanto riportato dai tedeschi della Bild, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su di lui per rinforzare il fronte offensivo. Il giovane francese, classe 1997, è una delle migliori promesse del calcio europeo. In questa stagione ha già segnato due gol in due partite di Champions League, fornendo ottime prestazioni. La Juve sarebbe molto interessata al giovane attaccante, ma deve fare i conti con un’agguerrita concorrenza: infatti, sulle tracce del francese ci sarebbero anche il Manchester City e il Barcellona. Occhio dunque alla candidatura di Marcus Thuram. Ma non solo. Come detto infatti, la rivoluzione bianconera è iniziata, parte il progetto giovani: in arrivo altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA