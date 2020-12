McKennie, momento d’oro: è tra i candidati per il premio di calciatore statunitense dell’anno

TORINO- L’uomo del momento in casa Juventus è sicuramente Weston McKennie. Autore del gol del pareggio nel derby, oltre che del 2-0 al Camp Nou con il Barcellona, il giovane centrocampista sta vivendo un grande momento di forma. Le sue prestazioni non sono passate inosservate in patria, con la Federazione Calcistica Statunitense che lo ha inserito tra i papabili vincitori per il premio di calciatore ststunitense dell’anno: