McKennie bersaglio degli scherzi di Cuadrado e Morata: il video è tutto da ridere

TORINO- Vigilia di Champions League per la Juventus, che domani sera allo Stadium ospiterà gli ungheresi del Ferencvaros. Massima concentrazione nella seduta di rifinitura di oggi, anche se ci sono stati dei momenti di pausa in cui organizzare scherzi. “Vittima” di uno di questi è stato il povero Weston McKennie, come mostrato sui social. Mentre Morata si è sdraiato alle sue spalle, Cuadrado ha dato una leggera spinta al centrocampista americano, che ha inevitabilmente fatto un ruzzolone all’indietro tra le risate dei due compagni. Segno di un’atmosfera distesa e rilassata dopo la vittoria con il Cagliari: