Matuidi: “La Remuntada con il Barcellona un momento difficile, ho pensato di smettere”

TORINO – Blaise Matuidi, punto fermo del centrocampo juventino e della Nazionale francese, è tornato a parlare della Remuntada subita ai tempi del Psg da parte del Barcellona. Stagione 2016/17, i blaugrana (che verranno poi eliminati dalla Juve ai quarti), in una leggendaria notte al “Camp Nou” ribaltano il 4-0 subito all’andata degli ottavi di Champions League, vincendo per 6-1 e passando il turno grazie al gol decisivo di Sergi Roberto. Un momento molto difficile per il numero 14, come dichiarato ai microfoni di RMC: “È stata dura accettare quella sconfitta. In quel momento non riuscivo a credere a quello che era successo, mi dicevo che non era possibile e che non volevo più giocare a calcio. Avevo pensato di smettere con questo sport, mi vergognavo di me stesso. Ma il calcio a volte è così. Però a Parigi ci sono stati bei momenti, alcuni meravigliosi, e cerco di portare dietro solo questi”. Ma attenzione perché, intanto, sta circolando una grossa novità di mercato in casa Juve: Sarri ha un nome enorme in testa e lo ha già chiesto a Paratici! >>>VAI ALLA NOTIZIA