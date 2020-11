Matthaus: “Haaland può finire in 5 top club”

TORINO – L’ex giocatore dell’Inter Matthaus, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Deustchland, dove ha parlato del futuro di Haaland, escludendo categoricamente la Juve.

“Il Borussia Dortmund è tra i top club europei, nelle prime 10, ma ve ne sono di più importanti, cinque o sei. Non mi riferisco al Bayern Monaco, perché lì c’è Lewandowski e vi sarà per almeno un altro paio di stagioni. Haaland andrà via prima e su di lui vi sono Real Madrid, Barcellona, Liverpool ma anche le due di Manchester, United e City”.