Marocchi: “La Juve segue troppo Pirlo, non c’è più la voglia di vincere a tutti i costi”

TORINO – Negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha così commentato il momento di forma della Juve: "Pirlo è un allenatore che si fa seguire, la squadra fa quello che dice lui. Questo, però, è anche un lato negativo. Seguendolo così tanto, infatti, la squadra sta perdendo quel furore che la contraddistingueva. Non si cerca più la vittoria a tutti i costi per cercare di giocare come vuole il tecnico".