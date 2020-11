Marcorè: “Dybala? Direi che c’è un rapporto di amore-odio. Non so se è distratto…”

TORINO – Il noto attore, Neri Marcorè, ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa la Juventus, in particolare di Paulo Dybala: “Dybala? Direi che c’è un rapporto di amore e odio, c’è chi lo ama a prescindere e chi lo mette in discussione. In questi anni ci ha regalato emozioni eccezionali e momenti deludenti, forse risente psicologicamente di qualche passaggio a vuoto, penso l’infortunio sia stato riassorbito. Non so quanto influiscano le voci sul rinnovo, di certo senso sia una questione più psicologica che altro, magari si sente più in discussione o magari effettivamente vuole andare via, non ho idea. Non sono d’accordo con i tifosi che vogliono tutto e subito, bisogna anche dare tempo. Arthur per ora è un oggetto misterioso, ma bisogna aspettarlo. È ovvio che bisogna trovare la quadra, ma i giocatori di qualità ci sono”.