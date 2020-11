Marchisio risponde a un tweet di Pogba: “Vieni alla Juve, sarai di nuovo felice”

TORINO- Come dichiarato da lui stesso in un’intervista, Paul Pogba non sta vivendo il miglior momento della sua carriera. Il centrocampista francese, nei prossimi mesi, potrebbe lasciare il Manchester United e quale squadra migliore della Juve per dare una svolta a questo momento no? Questo è quello che deve aver pensato Claudio Marchisio che, sotto un tweet del “Polpo”: “Testa in alto, guarda avanti”, ha risposto “Per favore Paul vieni alla Juve, sarai di nuovo felice. E anche io”. Una risposta che fa sperare i tifosi, che sognano un ritorno sotto la Mole dell’ex numero 6: