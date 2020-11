Calciomercato Juventus, Balzarini assicura: “La Juve chiuderà l’affare!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In attesa che ritorni il campionato, a tenere banco in casa bianconera e non solo è sempre il tema calciomercato. La Juventus, come vi stiamo raccontando ormai da settimane, è alle prese con diverse situazioni da affrontare e risolvere. Da alcuni giocatori in uscita al rinnovo di Dybala, che alimenta anche varie voci di mercato, fino ad arrivare ai prossimi possibili colpi in entrata. Ma c’è anche un’altra situazione di mercato che prima o poi dovrà essere sistemata. Di questo e di altro ha parlato il noto giornalista di fede bianconera Gianni Balzarini sul suo canale YouTube.

Il tema in questione riguarda i costosi riscatti dei giocatori acquistati dalla Juve la scorsa estate. In particolare, le situazioni più importanti riguardano Federico Chiesa e Alvaro Morata, i cui riscatti sono fissate a cifre molto elevate. Nelle scorse ore le parole del presidente dell’Atletico Madrid Cerezo hanno preoccupato l’ambiente bianconero: “Morata è un giocatore dell’Atletico in prestito per due anni alla Juventus, che ha un’opzione d’acquisto. Se lo vorranno, dovranno pagare“. La cifra che la Vecchia Signora dovrà sborsare per tenere Alvaro è di ben 45 milioni di euro e dalle parole del numero uno dei Colchoneros pare proprio che non ci saranno sconti o alternative all’esborso cash.

Balzarini però ha rassicurato tutti. Ecco le sue parole: "La Juventus ha la possibilità di riscattare subito Morata. Cerezo è stato perentorio, giustamente fa i suoi interessi. La Juve comunque eserciterà il suo diritto di recompra, si tratta di capire quando. Non so se in questo momento la Juventus abbia le risorse per versare subito 45 milioni, ma sono certo che prima o dopo eserciterà il diritto di riscatto. Farsi scappare nuovamente questo Morata sarebbe un delitto. Io credo che Morata per i prossimi quattro anni sarà un giocatore della Juve". Niente paura dunque: secondo Balzarini non ci sarebbe nessun dubbio sulla permanenza dell'attaccante spagnolo a Torino, nonostante la grossa cifra da pagare. Ma, parlando sempre di calciomercato, Paratici starebbe pensando anche ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino!