Marchisio: “La Juve resta la squadra da battere”

TORINO – L’ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio, ha rilasciato delle dichiarazioni durante il corso della trasmissione ‘Le cose che abbiamo in comune’, un programma organizzato da Terra Madre Salone del Gusto 2020. Il Principino ha prima fatto il punto della situazione e poi ha parlato sia del suo passato, ma anche dei cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi anni all’interno del mondo del calcio.

SUL CAMPIONATO – “La Juventus è ancora la squadra da battere, ma quest’anno rispetto agli ultimi anni il campionato è più interessante e combattuto. In pochi punti abbiamo tante squadre, anche a causa del Covid che costringe a giocare tutte queste partite ravvicinate. C’è un equilibrio che durerà secondo me fino alla fine del campionato”.

SUL PASSATO – “La passione supera tutto quanto e ti aiuta a raggiungere gli obiettivi. Quando si parla di sacrificio, questo non parte soltanto da noi. Nel mio caso, è infatti nato dai miei genitori, da mia mamma che ogni giorno mi portava ad allenarmi da Andezeno a Torino, per permettermi di coltivare la mia passione”.

SULL'ALIMENTAZIONE NELLO SPORT – "Negli ultimi anni, oltre a un'informazione più mirata, sono subentrate figure come il nutrizionista. Anche l'alimentazione fatta in un certo modo aiuta a migliorare le prestazioni. Noi dovevamo mangiare determinati alimenti a determinati orari. La pizza? Di regola dopo la partita non si mangiava". Infine un augurio per il 2021, al termine di un anno difficilissimo per tutti: "Se non andiamo tutti avanti insieme nella stessa direzione, troveremmo delle difficoltà. C'è bisogno di un amore per il prossimo più forte".