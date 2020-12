Maifredi: “Dybala via a fine anno, juve colpevole: se hai un fuoriclasse, devi farlo giocare”

TORINO – Anche l’ex calciatore Luigi Maifredi, ai microfoni di “TMW Radio” ha parlato della delicata questione che riguarda il rinnovo contrattuale di Paulo Dybala: “Ultimamente Dybala sta perdendo l’etichetta da fuoriclasse. Lui è un grandissimo giocatore, ma non è servito molto alla Juve ultimamente. Adesso viene visto come un giocatore negativo, ma molte colpe le ha la anche la Juve: è arrivato con l’idea di diventare un leader, ma gli hanno inserito delle insicurezze. Devono recuperare l’uomo adesso“.

Sulle parole di Agnelli: “Se hai un fuoriclasse come lui, gli dai l’opportunità pur sapendo che non può darti il massimo. Per me Dybala a fine anno andrà via, ha fatto bene Pirlo a passare a due in attacco. Adesso Dybala è più attratto dal gol che dall’essere al servizio della squadra“.

Sulla possibile destinazione Inter per l’argentino: “Non credo proprio che Dybala andrà all’Inter, credo più che la Juventus lo venderà all’estero, ma senza andare a rinforzare una concorrente“.

