TORINO- Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione in casa Lazio non sarebbe delle migliori. Il dirigente Angelo Peruzzi, infatti, sarebbe arrivato a litigare con Lotito e Tare riguardo la situazione legata a Luis Alberto, ormai ritenuto di troppo in casa biancoceleste. Lo spagnolo potrebbe partire a fine stagione, con la Juve che osserva attentamente la situazione. Oltre ai bianconeri, in corsa, anche Inter ed Everton.