Luis Alberto esulta: “Contro la Juve sarò in campo”

TORINO – Nel corso di una diretta sulla piattaforma streaming Twitch, Luis Alberto ha dato una notizia importante a tutti i tifosi della Lazio. Il numero 10 spagnolo, ricevendo in diretta un messaggio dalla società, ha confermato che, contro la Juventus, sarà regolarmente in campo: "Evvai, ho appena saputo che sono negativo anche al tampone della Lazio. Ci sarò domenica con la Juve".