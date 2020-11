TORINO- Ai microfoni de Ilnapolionline, il consigliere della Lega Serie A Pietro Lo Monaco è tornato a parlare del caso Juve-Napoli: “Credo che alla fine verrà presa la decisione di rigiocare la partita. L’Asl ha imposto alla squadra di rimanere in città e quindi, per cause di forza maggiore, i giocatori non potevano partire per Torino. Penso che alla fine prevarrà il buon senso e la gara dello Stadium si giocherà”.