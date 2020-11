Calciomercato Juventus, Paratici ha deciso: ecco chi vuole comprare

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come vi stiamo raccontando ormai da settimane, la lista della spesa di Fabio Paratici per le prossime sessioni di calciomercato della Juventus è veramente lunghissima. Il dirigente bianconero ha segnato sul suo taccuino tanti nomi, tra big internazionali, vecchi obiettivi, nuove sorprese e giovani di grandi prospettive. Al netto di qualche eccezione che potrà ovviamente esserci, la priorità andrà ai colpi “giovani”: la Juve ha inaugurato e vuole portare avanti la linea verde. Poi magari ci sarà spazio anche per qualche ciliegina sulla torta molto importante.

Tra i vari obiettivi di mercato che la Juventus monitora però, ce ne sarebbe uno in particolare che Paratici vorrebbe assolutamente portarsi a casa la prossima estate. Come una sorta di Chiesa-bis, il dirigente bianconero avrebbe tutta l’intenzione di tentare un nuovo e importante affondo per Nicolò Zaniolo della Roma. Lo riferisce calciomercato.com, secondo cui il centrocampista giallorosso sarebbe il colpo top per il centrocampo nella mente di Paratici in vista della prossima estate. Attualmente il ragazzo classe ’99 è infortunato e la Roma conta di trattenerlo nella Capitale anche quando avrà recuperato. Ma la Juve sarebbe in agguato e potrebbe riaprire presto i discorsi.

Già perché già in passato ci sono stati diversi contatti tra la Juventus e la Roma per parlare, tra gli altri, anche di Zaniolo. E’ stato sempre Paratici a tirare in ballo il suo nome, con la Roma che a più riprese ha cercato di fare muro. I rapporti tra le due società comunque sono molto buoni e di fronte ad un’ulteriore e seria offensiva bianconera, lo stesso Zaniolo potrebbe vacillare. Nei prossimi mesi ne sapremo certamente di più. Come detto comunque, quello di Zaniolo è solo uno dei tantissimi nomi sui quali starebbe lavorando la dirigenza juventina per il futuro. La rivoluzione bianconera è iniziata, parte il progetto giovani: in arrivo altri colpi “alla Kulusevski”, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA