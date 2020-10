Le statistiche di Juve-Barcellona

TORINO – Partita complicata quella di ieri sera per i bianconeri. Intensa e combattuta, al di là del risultato che non ha sorriso ai bianconeri. Stat da segnalare: Danilo è il giocatore che ha effettuato più contrasti nel match, otto, almeno tre più di qualsiasi altro giocatore in campo.

STATS&FACTS

La Juventus è la quinta squadra a raggiungere il traguardo delle 200 partite in Champions League, dopo Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United.

La Juventus ha perso per la prima volta una partita interna contro il Barcellona in tutte le competizioni, dopo tre vittorie e tre pareggi. La Juventus non ha trovato il successo per due partite consecutive in casa in tutte le competizioni per la prima volta da maggio 2019.