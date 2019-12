Lapo si sfoga sui social: “Juve vergognati, complimenti alla Lazio”

TORINO – Al termine di una brutta partita, la Juventus cede alla Lazio per 3-1 e perde la supercoppa italiana, primo trofeo stagionale. Bianconeri mai veramente in partita, a differenza dei biancocelesti che così, in poco più di due settimane, infliggono agli uomini di Maurizio Sarri due pesanti batoste. Nel post-gara, i tifosi juventini si sono scatenati sui social, con molti commenti al vetriolo all’indirizzo della squadra, rea di non aver messo in campo la consueta voglia di vincere. Uno di questi, proveniente da Lapo Elkann, è senza peli sulla lingua: “Juve VERGOGNATI. COMPLIMENTI alla Lazio”. Ma attenzione perché, proprio in questi minuti, è arrivato un’altro clamoroso annuncio di mercato in diretta TV, Sportitalia sgancia la bomba: ci siamo, arriva l’ok per il primo colpo di gennaio! >>>VAI ALLA NOTIZIA