Mercato – Sì, è tutto vero: confermata la bomba di Natale! – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – In queste ore è circolata una grandissima notizia per il mercato della Juventus. Stando a quanto riferito infatti da Tuttosport, i bianconeri sarebbero ormai ad un passo da Erling Haaland, bomber norvegese classe 2000 rivelazione dell'anno. Per lui 28 gol in 22 partite con il Salisburgo (e 8 gol in 6 partite in Champions League): numeri pazzeschi che, ovviamente, hanno attirato l'attenzione dei più grandi club europei. Ma ora la Juve avrebbe accelerato e, grazie agli ottimi rapporti con Mino Raiola che cura gli interessi del ragazzo, sarebbe balzata in pole position: "bastano" 30 milioni – quelli previsti dalla clausola rescissoria – per portarlo subito a Torino. Già perché Paratici starebbe lavorando acquistare Haaland già a gennaio e la trattativa sarebbe addirittura già arrivata ai dettagli. Una vera e propria bomba di Natale inaspettata, con Sarri che sotto l'albero potrebbe ritrovarsi un regalo davvero importantissimo. La notizia oltretutto trova ulteriori conferme, che sono arrivate nelle ore successive all'indiscrezione lanciata da Tuttosport. Il noto giornalista ed esperto di mercato della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira ha infatti confermato su Twitter: "Continuano i contatti tra la Juventus e Mino Raiola per portare Erling Haaland in bianconero. Pronto quinquennale da 3,5 milioni di euro più bonus netti all'anno per il classe 2000, che piace anche a Borussia Dortmund e Manchester United. Paratici al lavoro per chiudere." Il CFO bianconero dunque è pronto a piazzare il colpaccio di Natale, ma le grandi notizie non finiscono qui. La dirigenza della Juve infatti starebbe pensando anche ad altri botti enormi e avrebbe già pronta una lista della spesa veramente da capogiro. Nomi assurdi e nuovi obiettivi clamorosi: attenzione, Agnelli è pronto a far godere (di nuovo) i tifosi bianconeri!