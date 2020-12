Lapo shock: “Ho ricevuto minacce di morte dopo un tweet”

TORINO- Grande paura per Lapo Elkann. Il cugino del presidente della Juventus Agnelli, infatti, ha dichiarato di aver ricevuto minacce di morte in seguito a un tweet in cui affermava che i gruppi fascisti andrebbero sciolti: “Lunedì sera guardando Report su Rai3 ho fatto un tweet per dire che i gruppi fascisti vanno sciolti e lo ribadisco. Fin da subito ho iniziato a ricevere qui minacce di morte e insulti fascisti. I miei legali nelle prossime ore sporgeranno denuncia alla autorità giudiziaria”: