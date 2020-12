Lapo nei guai: fermato con 5 grammi di cocaina addosso

TORINO – La brillante notte del Camp Nou ha portato tantissima gioia in casa Juventus, soprattutto per quello che verrà da ora in avanti. A rendere un po’ amara quella che è stata la serata idilliaca di Barcellona però, ci ha pensato un volto noto del mondo Juve. Stiamo parlando di Lapo Elkann, finito nuovamente nei guai nelle ultime ore. Stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano infatti, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti risalirebbero al 12 settembre scorso, quando è stato trovato in possesso di una dose di cocaina a bordo della sua Ferrari. È scattata immediatamente la perquisizione in un hotel in Liguria dove era in vacanza, al suo interno sono stati rinvenuti ulteriori 5 grammi della stessa sostanza. La PM però, avrebbe richiesto l’archiviazione del caso per detenzione e consumo di uso personale. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<