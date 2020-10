L’allenamento di oggi alla Continassa

TORINO – Parola d’ordine: ripartire subito. La Juve si lascia alle spalle la partita di ieri sera contro il Barcellona e ricomincia a lavorare. Il calendario non si ferma e domenica pomeriggio alle 15 i bianconeri sono attesi dalla sfida in trasferta contro lo Spezia. La squadra si è ritrovata al Training Center al mattino; come sempre nei post gara chi è stato maggiormente impegnato ha avuto una seduta di scarico in palestra. Forza, possesso palla e partitella per tutti gli altri. E’ rientrato in gruppo Giorgio Chiellini. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata una clamorosa novità di mercato in casa bianconera. Ultim’ora improvvisa, l’annuncio sta facendo il giro del web: “Pronta una super offerta!” >>>VAI ALLA NOTIZIA