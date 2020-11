El Observador, quotidiano uruguaiano, ha elogiato la prestazione di ieri sera di Rodrigo Bentancur contro la Colombia: “La grande figura dell’Uruguay. Ha messo in scena uno spettacolo straordinario. Dal punto di vista fisico, facendo tutto in mezzo al campo, collaborando sia in difesa che in attacco. Si è sempre mostrato decisivo nelle giocate, dando il via all’azione del secondo gol con un pallone recuperato a metà campo. Tremendo”.