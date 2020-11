TORINO – Di seguito riportiamo il probabile undici che schiererà Andrea Pirlo domani alle 12.30 allo Stadio Olimpico contro la Lazio. 3-4-1-2: in porta ci sarà Szczesny. In difesa spazio a Danilo, Bonucci e Demiral. A centrocampo ci saranno Cuadrado, Arthur, Rabiot e Chiesa. Il trequartista sarà McKennie. In attacco giocheranno Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.