La prima pagina di TuttoSport: “Paratici mi ha parlato per 6 secondi”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Nel taglio centrale viene dedicato spazio al caso Suarez, con l’intervista al rettore dell’Università per stranieri di Perugia: “Esclusivo: Oliviero, rettore di Perugia: “Paratici mi ha parlato per 6 secondi“. Caso Suarez: “La Juve, tramite Cherubini, mi ha chiesto solo un’informazione tecnica, con il Dg appena 6 secondi in vivavoce per un ringraziamento formale a esame concluso. Nessuna pressione da Torino”“. Con queste parole, dunque, il rettore dell’Ateneo umbro sembra scagionare da qualsiasi colpa la società bianconera e il suo dirigente.