La moviola di Parma – Juve: bene Calvarese. Giusto annullare il gol a de Ligt

TORINO – Si è appena concluso il match del Tardini tra Parma e Juventus, con i bianconeri che hanno dominato per tutti i 90 minuti di gioco, vincendo 0-4. Partita ricca di colpi di scena ma con pochissimi episodi da moviola da registrare. Ottima conduzione di gara da parte di Calvarese, aiutato anche dalla grande correttezza di entrambe le squadre, le quali non hanno commesso episodi degni di nota. Da segnalare solo una rete annullata al difensore della Vecchia Signora de Ligt, che su un traversone è riuscito a depositare in rete a porta sguarnita. Peccato però che la palla fosse uscita prima che arrivasse all'ex Ajax, il quale si è visto annullare la marcatura dall'assistente del direttore di gara. Promosso a pieni voti dunque l'arbitro teramano che, può ritenersi soddisfatto.