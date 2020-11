TORINO – Sono ancora forti e presentissime le polemiche dei tifosi della Fiorentina dopo l’addio di Federico alla Juventus. Sotto un post della mamma di Chiesa, infatti, alcuni supporters viola hanno scritto: “traditore”. La risposta della madre del ragazzo non si è fatta attendere: “Vi avrebbe tradito se non avesse lottato per la maglia quando la indossava”.