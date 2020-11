La Juve ‘stecca’ ancora. A Benevento finisce solo 1-1

TORINO – È appena terminato il match di campionato tra Benevento e Juventus, con i bianconeri che commettono l’ennesimo passo falso della stagione contro una squadra di bassa classifica.

PRIMO TEMPO – Primo tempo molto scoppiettante, con i bianconeri che creano numerose occasioni da gol e tengono il controllo del gioco per i primi 30 minuti. Bianconeri in vantaggio già al 18’ grazie al solito Morata che, dopo aver ricevuto uno splendido pallone da Danilo, finta al tiro di destro per disorientare il difensore e poi con il sinistro, scaraventa con un colpo da biliardo in buca d’angolo. Passano pochi istanti e la Vecchia Signora sfiora il raddoppio, questa volta con Dybala, il quale spreca una bellissima azione collettiva dall’altezza del dischetto, mandando clamorosamente al lato di pochissimo. Quando la partita sembrava essere ormai in pugno per la Juve, ecco che sale in cattedra il Benevento, con un uno due micidiale negli ultimi 5 minuti. Prima sfiora il pareggio con una conclusione ravvicinata sul quale deve compiere il miracolo Szczesny e infine lo trova con un tiro al volo di Caldirola, sugli sviluppi del corner successivo. Prima frazione che termina dunque sul risultato di 1-1.

SECONDO TEMPO – Ripresa con ritmi meno intensi rispetto al primo tempo. Parte subito bene la Juve con Morata che sotto porta riesce clamorosamente a sbagliare di testa, sfiorando così il gol del vantaggio. Ci provano anche i padroni di casa in un paio di occasioni ma la partita va verso un destino ormai scritto. L’ultima occasione capita sui piedi di Dybala che da pochi passi calcia angolato ma debolmente, favorendo così la respinta di Montipó in calcio d’angolo. La partita termina di fatto con il risultato di 1-1. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è spuntata all’improvviso anche una clamorosa novità per il mercato bianconero. Colpo a gennaio: ora si valuta anche un nuovo nome totalmente a sorpresa! >>>VAI ALLA NOTIZIA