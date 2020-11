Calciomercato Juventus, colpo a gennaio: si valuta un nome a sorpresa!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La società bianconera sta già pianificando le prossime mosse di mercato. Nonostante il calciomercato estivo sia stato ricco di colpi, ai bianconeri manca ancora qualcosa. In particolare, Paratici e soci vorrebbero aggiungere qualità al centrocampo, che al momento è il reparto con maggiori difficoltà in termini di rendimento. Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus starebbe pensando ad un nome nuovo, mai accostato in precedenza, che potrebbe arrivare per una cifra più che alla portata delle casse bianconere.

Secondo quanto riferito dal portale specializzato calciomercato.it, Paratici avrebbe posato gli occhi su Mahmoud Dahoud, centrocampista classe ’96 del Borussia Dortmund. La spietata concorrenza con cui è costretto a confrontarsi non gli sta facendo trovare molto spazio nelle rotazioni di Lucien Favre. Si tratta comunque di un grande talento, che probabilmente avrebbe solo bisogno di più spazio per svilupparsi al meglio. La Juve, sempre alla ricerca di colpi per rinforzare la mediana, ci starebbe quindi pensando. Ad agevolare i bianconeri anche i costi dell’operazione, che potrebbero rivelarsi davvero vantaggiosi.

Dahoud infatti viene valutato meno di 15 milioni di euro, cifra ottima per concludere un affare nel mercato di riparazione, specie in questo periodo di crisi economica per il mondo del calcio e non solo. I rapporti tra i due club, che hanno concluso l'operazione Emre Can soltanto l'anno scorso, sembrerebbero buoni. Non è dunque da escludere che la trattativa possa essere condotta in maniera agevole. Inoltre, spendere così poco per un nuovo centrocampista, potrebbe permettere ai bianconeri di mettere a segno anche altri colpi a gennaio.