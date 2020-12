La Juve scrive la storia: è l’unica italiana ad aver segnato 3 gol al Barcellona in trasferta

TORINO – Quella di ieri sera è stata una serata memorabile per i tifosi juventini ma soprattutto per la storia del calcio italiano. Come riportato dai dati Opta infatti, grazie alla schiacciante vittoria dei bianconeri per 0-3 al Camp Nou, ai danni di un Barcellona irriconoscibile, la Juventus diventa la prima ed unica squadra italiana a rifilare tre reti in competizioni UEFA ai Blaugrana in trasferta. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<