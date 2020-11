La Juve femminile conquista un record storico: neanche quella maschile ha fatto meglio

TORINO – Nella giornata di ieri è stato registrato un particolare non di poco conto dalle parti della Continassa. Già, perche la Juventus Women ha raggiunto i 600 giorni senza neanche perdere una partita, come celebrato dalla società stessa attraverso i propri canali social. Traguardo che le catapulta di fatto in vetta alla classifica della squadra piu imbattuta di tutti i tempi della storia della Vecchia Signora. Stando a quanto raccolto dai dati Opta infatti, il primato era fermo a 537 giorni senza sconfitte nel campionato italiano, spazzato via proprio dai 600 giorni di gloria delle ragazze di Rita Guarino.