La Juve celebra Buffon: “Insieme la storia è diventata leggenda. E non è ancora finita…”

TORINO- Sono passati esattamente 25 anni dall’esordio in Serie A di Gianluigi Buffon, lanciato a 17 anni in un Parma-Milan 0-0 dall’allora tecnico emiliano Scala. La Juventus, squadra a cui il portierone ha legato la parte più importante della sua carriera, ha voluto celebrare così il suo numero 77 sui social: “#OnThisDay, nel 1995, con la maglia del Parma cominciava lo straordinario viaggio di @gianluigibuffon in @SerieA. Insieme, la storia è diventata leggenda. And it’s not over…”: