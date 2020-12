La direttrice del reparto oncologico: “De Ligt ha una sensibilità inaudita. Ha regalato maglie a tutti”

TORINO – Dopo la visita ai bambini nei reparti oncologici, il gesto di Matthjis de Ligt e della sua compagna Annekee non è passato affatto inosservato. La direttrice dell’Ospedale Regina Margherita di Torino infatti, ha rilasciato delle dichiarazioni ammirevoli ai microfoni di Tuttosport, nei confronti della coppia.

“Sono stati fantastici, di una gentilezza disarmante nei confronti di tutti. Simpatici con le famiglie e dolcissimi con i bambini. Hanno approfittato di una nuova struttura che abbiamo penato per questo terribile periodo della pandemia. La chiamiamo la stanza degli abbracci ed è un specie di bolla di plastica che protegge da qualsiasi contagio, ma consente di abbracciarsi, per quanto avvolti in questo telo protettivo. Per i bambini è un modo fantastico per tornare ad avere contatti umani. De Ligt ha abbracciato ognuno di loro, si è reso disponibile per autografi e foto, ha risposto alle loro domande in un perfetto italiano e ha consegnato a ognuno la sua maglia. I bambini erano strafelici, eccitatissimi, hanno chiesto autografi per loro stessi o per papà, fratelli e sorelle tifose della Juventus e fan di De Ligt. Erano venuti anche l’anno scorso e si ricordavano tutto – ha poi proseguito la dottoressa Fagioli -. Infatti uno dei momenti più toccanti è stato quando Matthijs ha visto la sala giochi, un anno fa affollata e rumorosa, l’altro giorno silenziosa e deserta. E’ un ragazzo di una sensibilità fuori dal comune. Lui e la fidanzata sono due persone meravigliose, sempre disponibili, educati, bellissimi insieme. E’ stupefacente come abbiano imparato l’Italiano e con quale maturità abbiano portato avanti la visita. Adesso quella stanza speciale verrà utilizzata dai genitori, ma è stata inaugurata da un grandissimo campione di calcio e di vita”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<