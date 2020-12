Kulusevski, un’altra panchina. Pirlo: “Non era la sua partita. Ci tornerà utile”

TORINO- Anche nella sfida di ieri contro l’Atalanta, Dejan Kulusevski è finito in panchina. Partito con il gol alla Sampdoria ad inizio campionato, lo svedese si è un po’ perso in queste ultime settimane. Andrea Pirlo, ai microfoni di Sky Sport, parla della sua condizione: “E’ giovane, il salto dalla Primavera è enorme, contiamo tanto su di lui. Si sta allenando bene, tornerà utile nelle prossime partite. Oggi non era la sua partita con difensori molto fisici. Altre volte ha giocato così, ma stasera avevo bisogno di attacanti che andassero in profondità”. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata una clamorosa novità di mercato in casa bianconera: >>>> Svelato un retroscena bomba: saltato un colpo quasi chiuso! <<<<