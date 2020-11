TORINO- Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha rivelato un retroscena riguardante l’arrivo di Dejan Kulusevski alla Juve: “A me piace molto come giocatore e vorrei vederlo sempre in campo. Penso che lo vedremo contro la Lazio visto che non è sceso in campo nelle ultime due partite. Pur di anticipare la concorrenza, Paratici passò la vigilia di Natale a casa Percassi. Quello dello svedese è stato un vero e proprio acquisto sotto l’albero”.