Kulusevski: “Gioco in una posizione nuova, imparerò a fare di meglio. De Bruyne? Fortissimo, vorrei diventare come lui”

TORINO- Ai microfoni di DAZN, Dejan Kulusevski ha analizzato il 4-0 della Juve sul Parma, in cui è andato anche a segno: "Questo stadio mi porta alla mente bellissimi ricordi, ero contento di tornare a giocare qui coi miei ex compagni. Ruolo? Quando giochi devi divertirti. Non puoi giocare sempre nello stesso ruolo. Gioco in una posizione nuova e imparerò a fare meglio. Se potessi decidere giocherei libero come tutti, però devo fare quello che chiede il mister. Mi sento bene alla Juve e sono contento di quanto fatto oggi. In alcune situazioni ho fatto l'esterno, in altre ho giocato centralmente. Ma cambiare fa bene. De Bruyne? Fortissimo, vorrei diventare come lui. Mi ispiro a lui e a tanti altri. Gol dell'ex? Quando gioco penso sempre prima della partita ai gol che devo fare. Nel riscaldamento ridevo perchè mi sento bene a giocare in questo stadio".