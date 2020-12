Krol: “De Ligt il mio erede? Un difensore che deve prendere molta corsa, per il futuro sicuramente…”

TORINO – Rud Krol, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss di Juventus e de Ligt: “Sto bene ma sono triste per aver perso Paolo (Rossi, ndr), un altro amico. Con Paolo ho giocato tante partite, con nazionali, mondiale, europei, è un grande uomo. Prestazione molto bella del Napoli in Europa League. L’errore dell’AZ è stato mettere fuori l’allenatore, non sta bene. Sono dispiaciuto perchè l’AZ è una bella squadra. Sono contento per il Napoli che è passato con Gattuso, vediamo come si metterà dopo questo girone, il Napoli sta mostrando un calcio molto bello. Lozano? Lui è arrivato in un momento molto difficile a Napoli, con la preparazione diversa rispetto a quella italiana. Con Ancelotti le cose non sono andate bene, lui ora ha trovato forma ed è un giocatore di valore. Il nuovo Krol è De Ligt? Un difensore che deve prendere molta corsa, per il futuro sicuramente. L’anno scorso i primi mesi alla Juve non sono stati buoni, in Italia ed Olanda si gioca in maniera diversa. Quando tornerò a Napoli? Sono contento per lo Stadio Diego Armando Maradona, lo meritava per quanto ha fatto a Napoli”.