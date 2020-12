Khedira: “Voglio tornare a giocare, guardo a gennaio. Everton? Parlo spesso con Ancelotti”

TORINO- Sami Khedira, centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della BILD: “Sono aperto a nuove sfide. Ho passato un brutto periodo e voglio giocare di nuovo a calcio. Non vedo l’ora di tornare in campo. Futuro? Ho molte forze ancora, quindi non guardo all’estate ma a gennaio. Un cambiamento è realistico e punto a quello. Stoccarda? Non escludo nulla in Bundesliga. La squadra è su una buona strada. Everton? Parlo spesso con Ancelotti, conosce la mia situazione. Sfide? Sarebbe molto divertente andare in una squadra con tanti giovani giocatori, che potrei aiutare come mentore in campo e condividere esperienze lavorative”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<