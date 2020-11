TORINO – Il centrocampista della Juventus, Sami Khedira, ha parlato ai microfoni di ZDF circa il suo ultimo periodo in bianconero: “Fino a che sarò alla Juventus però, anche se non posso mettere la mia esperienza in campo, posso farlo in allenamento e fuori dal campo. Quando andrò via, voglio che i tifosi mi ricordino come un grande calciatore. La migliore riserva che abbiano mai visto”.