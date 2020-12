Khedira-Juve, rottura totale: si tratta ancora la rescissione

TORINO- Tuttosport, quest’oggi, racconta di una Juve infuriata con Sami Khedira. Il tedesco, negli scorsi giorni, ha dichiarato di voler lasciare Torino, dopo un’estate in cui ha respinto qualsiasi offerta di rescissione pervenutagli. Un cambio di idea che, nel frattempo, è costato ben 5 milioni lordi ai bianconeri, che sono pronti a trattare l’addio del tedesco a Gennaio per risparmiare sul resto dell’ingaggio. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<