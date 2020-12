Juventus Women, Guarino: “Sfruttato bene gli spazi lasciati da loro. Ritorno? Penso prima alla Roma”

TORINO- Dopo il ko di misura con il Lione, l’allenatrice della Juventus Women Rita Guarino ha parlato in conferenza stampa: “Abbiamo chiesto di restare compatte, di sacrificarsi, di avere coraggio e di sfruttare il nostro gioco qualora si fossero presentate le occasioni. Sappiamo che il Lione è una grande squadra, ma lascia anche spazi e siamo strate brave a sfruttarli. Sulla prestazione di Hurtig non avevo dubbi, è una giocatrice di valore. Non è stata sfruttata ancora al massimo, può ancora crescere. Ritorno? Nella mia testa ora c’è solo la partita con la Roma. Dobbiamo recuperare quanto speso oggi, poi penseremo al ritorno”. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate anche alcune clamorose novità in casa bianconera: >>>> Ore bollenti, arrivano conferme pesantissime: “Contatti già in corso!” <<<<