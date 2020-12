Juventus-Torino, le pagelle di Angelo Di Livio: ancora male Dybala. Cuadrado assist man

TORINO – Di seguito riportiamo le pagelle di Juventus-Torino di Angelo Di Livio.

SZCZESNY 6 – Non troppo impegnato, ma quando viene chiamato in causa ma delle grandi parate, come quella su Zaza nel primo tempo.

DANILO 5.5 – Come al solito, uno dei migliori in difesa per la Juventus, ma il solo brasiliano non può bastare e non deve bastare.

BONUCCI 6 – Ennesima partita sottotono e si perde molte marcature. Ultimamente disattento, il gol gli fa prendere il 6 in pagella.

DE LIGT 5.5 – Oggi non fa sentire troppo la differenza in difesa, gli errori di Bonucci condizionano la sua prestazione.

CUADRADO 6.5 – L’unico dei bianconeri che dà il massimo ad ogni partita. In entrambe le reti confeziona ben 2 assist.

KULUSEVSKI 5 – Primo tempo sottotono, poi esce per infortunio. Nel complesso prestazione non sufficiente.

RABIOT 5 – Non rischia mai e non offre i soliti inserimenti in fase offensiva.

BENTANCUR 5.5 – Nel primo tempo cerca di salire in cattedra sostituendo il lavoro che di solito fa Arthur, non ci riesce del tutto.

CHIESA 6 – L’unico bianconero insieme a Cuadrado e a Bonucci che si merita la sufficienza. Tanta voglia e tanta corsa, se tutti avessero la sua grinta la squadra cambierebbe decisamente volto.

RONALDO 5.5 – Stavolta la sua presenza in campo non è decisiva, è mancato il colpo di classe. Non molto presente nella manovra bianconera.

DYBALA 4.5 – La forma migliore dell'argentino è ancora molto lontana. Il numero 10 è uno dei peggiori in campo.