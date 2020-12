Juventus-Torino 2-1: i bianconeri vincono in extremis con Bonucci

TORINO – I bianconeri vincono il derby di Torino per 2-1. Dopo la bella partita contro la Dinamo Kiev non si vedono né miglioramenti né costanza nell’undici schierato da Andrea Pirlo. Male la difesa che subisce, soprattutto nel primo tempo, molte ripartenze e imbucate alle spalle dei tre difensori centrali. Arriva il pareggio dei bianconeri solamente negli ultimi 10 minuti di finali, con una rete di testa dello statunitense McKennie. Poi il gol vittoria arriva dopo un cross di Caudrado, concluso da un grande colpo di testa di Bonucci. Partita sottotono anche per Cristiano Ronaldo, che non riesce ad incidere. Ancora ampiamente sotto al 6 la prestazione di Paulo Dybala, che deve trovare ancora la sua forma migliore. Ma attenzione perché, dopo la vittoria nel derby, è arrivata un’altra grandissima notizia anche per il mercato bianconero. Pogba? No, il nome bomba è un altro: lo vuole Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA