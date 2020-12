Juventus, riaperti gli store di Torino e Milano

TORINO- Con un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato la riapertura degli store nelel città di Torino e Milano: “Un regalo bianconero? Certo che si! E potete andarlo a toccare con mano. Come anticipato, gli Juventus Store di Torino e Milano, dopo qualche settimana di chiusura forzata, come misura di contenimento dell’epidemia di Covid-19, hanno riaperto le loro porte al pubblico. E lo hanno fatto con una veste speciale, e bellissima: la collezione per il Natale 2020. Oggettistica, abbigliamento, gadgets… tutto nel segno di un Natale in cui riscoprire quanto sia bello essere… Re-Union! Venite a trovarci, vi aspettiamo!”.