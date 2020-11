TORINO- Gli ottimi rapporti tra la Juventus e Jorge Mendes potrebbero portare alla conclusione di altri affari, dopo quelli di Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo degli ultimi anni. Come riportato da Tuttosport, il club bianconero starebbe valutando il profilo di Pedro Neto, esterno offensivo che sta vivendo buone stagioni al Wolverhampton. Per il portoghese, classe 2000, si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo la sfortunata parentesi alla Lazio.