Juventus, la situazione sull’acquisto del nuovo attaccante

TORINO – Il tormentone del calciomercato estivo della Juventus sembra stia per concludersi! Infatti, secondo quanto riportato anche da La Stampa, ci sono importanti aggiornamenti nella situazione sull’acquisto del nuovo attaccante bianconero.

La dirigenza juventina sembra ormai aver abbandonato quasi del tutto la pista che porta a Luis Suarez: l’uruguayano sta continuando le pratiche per ottenere il passaporto italiano, ma le tempistiche sono troppo lunghe e non potrà essere inserito nella lista UEFA. Per questo, la Vecchia Signora attende con trepidazione l’incontro tra la Roma e Milik: se l’attaccante polacco del Napoli accettasse l’offerta dei giallorossi, lascerebbe libero di partire Edin Dzeko, su cui la Juve sta puntando tutto. Il bosniaco, infatti, è il prescelto dalla società bianconera per guidare il reparto offensivo di Pirlo nella prossima stagione; sullo sfondo, però, rimane sempre l’ombra di Olivier Giroud, come alternativa d’emergenza Si attendono ulteriori sviluppi della situazione nelle prossime ore.