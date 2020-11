Juventus, il report dell’allenamento: De Ligt e Alex Sandro di nuovo in gruppo

TORINO- La Juventus ha ripreso quest’oggi gli allenamenti alla Continassa in vista del match di sabato sera con il Cagliari. Il club bianconero, sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il ritorno in gruppo di Matthijs De Ligt e Alex Sandro: “Dopo due giorni di pausa riprende la preparazione della Juventus: in attesa dei rientri dei Nazionali, il calendario che attende i ragazzi di Pirlo è intenso, fra Campionato e Champions League. E si parte sabato sera, alle 20.45, contro il Cagliari all’Allianz Stadium. La squadra dunque è tornata al lavoro al Training Center, focalizzando l’attenzione su possessi palla ed esercitazioni tecnico-tattiche. Alex Sandro e De Ligt hanno svolto intera seduta in gruppo; Leonardo Bonucci prosegue la riabilitazione a seguito dell’infortunio muscolare alla coscia destra riferito in Nazionale; Chiesa, Dybala, Ramsey e Chiellini hanno svolto come da programma una seduta di lavoro personalizzata in campo. Domani si torna in campo: appuntamento al mattino”.