Juventus, il report dell’allenamento: al lavoro verso Barcellona

TORINO- La Juventus, dopo il successo nel derby, è tornata ad allenarsi in mattinata alla Continassa. Il club, sul proprio sito ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta: “La Juve ha trascorso la domenica mattina al lavoro al Training Center. Reduce dalla vittoria nel Derby di ieri, i bianconeri stanno già focalizzandosi sull’ultimo impegno della prima fase di Champions League, la trasferta di martedì sera a Barcellona.Scarico per chi ha giocato ieri, possesso ed esercitazioni per il resto del gruppo, che domani è atteso dalla vigilia. Al mattino, allenamento per i bianconeri, che poi voleranno a Barcellona”.