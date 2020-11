TORINO- Il giorno dopo il pareggio esterno con la Lazio, la Juventus non ha ripreso gli allenamenti alla Continassa. Mister Pirlo ha infatti concesso tre giorni di riposo ai suoi uomini: “Molti bianconeri risponderanno alla chiamata delle loro Nazionali. Il resto del gruppo, rimasto a Torino, usufruisce di tre giorni di riposo. La ripresa agli ordini di Mister Pirlo è in programma per il pomeriggio di giovedì”.