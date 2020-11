Calciomercato Juventus, Pogba e non solo: ci sono novità clamorose!

Calciomercato Juventus, ritorno Pogba? C’è anche un piano B

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La nuova Juventus di Pirlo sta prendendo forma: nonostante inciampi ancora un po’ troppo spesso, si notano importanti segnali di crescita. Il nuovo tecnico sta anche facendo i conti con alcune lacune della rosa, tra cui spiccano quelle del centrocampo, unico reparto privo di veri fuoriclasse. Tifosi e dirigenza sognano da tempo il ritorno di Paul Pogba, campione che proprio in bianconero ha mostrato tutto il suo potenziale. Ed è proprio su questo fronte che arrivano grosse novità dai media inglesi.

L’immensa cifra spesa dal Manchester United per riportare Pogba a Old Trafford ha fatto del francese una sorta di prigioniero della sua valutazione. Ora però la situazione è diversa, perché il contratto di Pogba scade nel 202 e pare non esista nessuna intenzione di rinnovarlo. Secondo Four Four Two, a mettere i bastoni fra le ruote alla Juve, che sogna sempre il ritorno del ‘Polpo’, ci sarebbe il Real Madrid. I blancos sarebbero vicini all’accordo per il trasferimento del francese a gennaio sulla base di un conguaglio da 60 milioni di euro. La Juve non mollerà facilmente l’obiettivo, ma se questa trattativa dovesse concretizzarsi, i bianconeri potrebbero virare su un’alternativa di altissimo livello.

Eduardo Camavinga, prodigio del Rennes, è considerato a tutti gli effetti il prossimo Pogba. Fisicità straripante abbinata a una tecnica quasi inspiegabile, esattamente come l’ex Juve. Sarebbe questo l’obiettivo dei bianconeri, nel caso dovesse sfumare l’operazione Pogba. Naturalmente si tratterebbe di una soluzione più a lungo termine visto che stiamo parlando addirittura di un classe 2002, ma che non va affatto esclusa. L’ultima campagna acquisti ci ha già mostrato la voglia della Vecchia Signora di ringiovanirsi. Ma, per quanto riguarda il mercato bianconero, non è ancora tutto. Paratici infatti avrebbe in mente qualcosa di molto grosso: altri colpi alla Morata e Chiesa in arrivo, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA