Juve-Udinese, i tifosi non si tengono: “Diciamolo tutti insieme che…”

In meno di tre mesi è cambiato completamente il destino della Juventus in campionato. Otto vittorie consecutive con altrettanti clean sheet hanno proiettato la Vecchia Signora fra le candidate al titolo. C'è stato un momento in cui Allegri sembrava veramente ad un passo dall'esonero, ma il suo destino ora pare essersi capovolto. Anche l'Udinese si è dovuta piegare alla legge del corto muso, che ha portato i bianconeri a vincere l'ennesima gara per 1 a 0. A decidere il match la rete di Danilo su assist di Chiesa. I tifosi bianconeri cominciano a credere fortemente alla rimonta. Abbiamo raccolto per voi i post social più emblematici, alcuni davvero esilaranti<<<